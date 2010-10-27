Парк в центре Екатеринбурга изуродовали нацисткой символикой
27 октября 2010, 11:42Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В парке «Зеленая роща» в центре Екатеринбурга неизвестные разрисовали деревья нацистской символикой. На деревьях парка появились надписи «Гитлер жив» и изображения немецкой свастики.
Дознаватели и следственно-оперативная группа провели осмотр местапроисшествия, ведется следствие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой напресс-группу УВД Екатеринбурга.
Очевидцы утверждают, что нацистская символика присутствует на многихдеревьях, расположенных вдоль тропинок парка. Все изуродованные деревьясфотографированы. Снимки отправлены на лингвистическую экспертизу.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей