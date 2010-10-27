Парк в центре Екатеринбурга изуродовали нацисткой символикой

Дознаватели и следственно-оперативная группа провели осмотр местапроисшествия, ведется следствие, сообщает « Интерфакс » со ссылкой напресс-группу УВД Екатеринбурга.

Очевидцы утверждают, что нацистская символика присутствует на многихдеревьях, расположенных вдоль тропинок парка. Все изуродованные деревьясфотографированы. Снимки отправлены на лингвистическую экспертизу.