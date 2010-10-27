Подсчитано количество жертв Интернета

За год этот список жертв интернета неимоверно разросся. Британские пользователи сетивключили в него телефонные справочники, музыкальныемагазины, бумажные письма, фотоальбомы, встречи выпускников, бумажноепорно, память и энциклопедии, совместные вечера у телевизора, пишет «Комсомольская правда».