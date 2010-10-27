Подсчитано количество жертв Интернета
27 октября 2010, 07:19ОбществоОльга
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Год назад в британском издании Daily Telegraph была опубликована статья «50 вещей, которые убил Интернет». Этим газета положила начало новому развлечению пользователей Всемирной паутины.
За год этот список жертв интернета неимоверно разросся. Британские пользователи сетивключили в него телефонные справочники, музыкальныемагазины, бумажные письма, фотоальбомы, встречи выпускников, бумажноепорно, память и энциклопедии, совместные вечера у телевизора, пишет «Комсомольская правда».
В российских списках вещей, исчезнувших или потерявших значение послепоявления интернета, можно встретить уединение, свободные вечера, лишниечасы сна, чтение серьезной литературы, помощь незнакомым людям.
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