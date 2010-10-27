Сергей Светлаков стал почетным жителем села Светлое
В Свердловской области Сергея Светлакова избрали почетным жителем села Светлое.
Как сообщает «Твой день», экстравагантная идея принадлежит главе поселения Андрею Быкову, который является давним поклонником шоу «Наша Russia». «Я смотрю это шоу с первого выпуска. Особенно мне нравятся персонажи Светлакова. И вот как-то я подумал: название нашего села и фамилия Сергея Светлакова почти идентичны. И решил сделать Светлакова почетным жителем Светлого», - объяснил журналистам Быков. Своей идеей глава села поделился с жителями Светлого. Все 300 жителей населенного пункта единогласно поддержали задумку. «Мы пошлем Сергею Юрьевичу приглашение приехать к нам в гости, - говорит чиновник. - Пусть почетный житель осмотрит свои владения!» Предложение пожить в деревне шоумен встретил с энтузиазмом. «Это очень неожиданно и приятно. Это село находится недалеко от Екатеринбурга, поэтому скоро мы с братом обязательно съездим туда», - заявил Светлаков.
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