Сергей Светлаков стал почетным жителем села Светлое

Как сообщает «Твой день», экстравагантная идея принадлежит главе поселения Андрею Быкову, который является давним поклонником шоу «Наша Russia». «Я смотрю это шоу с первого выпуска. Особенно мне нравятся персонажи Светлакова. И вот как-то я подумал: название нашего села и фамилия Сергея Светлакова почти идентичны. И решил сделать Светлакова почетным жителем Светлого», - объяснил журналистам Быков. Своей идеей глава села поделился с жителями Светлого. Все 300 жителей населенного пункта единогласно поддержали задумку. «Мы пошлем Сергею Юрьевичу приглашение приехать к нам в гости, - говорит чиновник. - Пусть почетный житель осмотрит свои владения!» Предложение пожить в деревне шоумен встретил с энтузиазмом. «Это очень неожиданно и приятно. Это село находится недалеко от Екатеринбурга, поэтому скоро мы с братом обязательно съездим туда», - заявил Светлаков.