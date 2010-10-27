Свыше 500 человек пропали без вести в результате цунами в Индонезии
Число жертв локального цунами у западного побережья индонезийского острова Суматра достигло 108, свыше 500 человек пропали без вести. Число погибших будет расти и дальше, считают эксперты.
«Полученные нами предварительные сообщения говорят о том, что ряддеревень на западном побережье острова Пагэй-Селатан, например Малокапаки Буласат, сровняло с землей», - заявил сотрудник действующего наМентавэй благотворительного фонда Рахмади (Rachmadi).Вызвавшее локальное цунами землетрясение магнитудой 7,2 по шкале Рихтераощущалось даже в Сингапуре.
Национальное управление метеорологии,климатологии и геофизики (НУМКГ) Индонезии дало предупреждение овозможности цунами, которое было отменено после того, как на побережьеостровов Ментавэй обрушились трехметровые волны. Однако до береговСуматры волны дошли уже ослабленными, и их высота там не превышала 46сантиметров, сообщает РИА Новости.
Эпицентр мощного подземного толчка располагался в 78 километрах кюго-западу от острова Пагэй-Селатан (провинция Западная Суматра), а очагнаходился в десяти километрах под поверхностью Индийского океана. Напротяжении ночи и утра примерно в том же районе произошло еще свышедесяти землетрясений магнитудой от 5,0 до 6,2 по шкале Рихтера. Вечеромво вторник последовало еще не менее трех таких толчков, перепугавшихжителей архипелага, которые боятся вернуться домой.