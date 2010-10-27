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Свыше 500 человек пропали без вести в результате цунами в Индонезии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свыше 500 человек пропали без вести в результате цунами в Индонезии

27 октября 2010, 07:55ОбществоОльга
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