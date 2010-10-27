Свыше 500 человек пропали без вести в результате цунами в Индонезии

«Полученные нами предварительные сообщения говорят о том, что ряддеревень на западном побережье острова Пагэй-Селатан, например Малокапаки Буласат, сровняло с землей», - заявил сотрудник действующего наМентавэй благотворительного фонда Рахмади (Rachmadi).Вызвавшее локальное цунами землетрясение магнитудой 7,2 по шкале Рихтераощущалось даже в Сингапуре.

Национальное управление метеорологии,климатологии и геофизики (НУМКГ) Индонезии дало предупреждение овозможности цунами, которое было отменено после того, как на побережьеостровов Ментавэй обрушились трехметровые волны. Однако до береговСуматры волны дошли уже ослабленными, и их высота там не превышала 46сантиметров, сообщает РИА Новости.