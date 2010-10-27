В айфоне появился Монстрометр
27 октября 2010, 16:07ОбществоАнка
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Идея избавить детей от страхов перед монстрами, которые якобы селятся под кроватями, легла в основу приложения для смартфона iPhone.
Приложение под названием Монстрометр можно приобрести за 99 центов. Никаких чудовищ в комнате прибор не находит, и таким образом помогает ребенку спокойно уснуть. Однако, как отмечает Examiner, Монстрометр способен и напугать малышей. Дело в том, что приложение можно настроить таким образом, чтобы радар нашел в комнате одного или нескольких монстров. По мнению разработчиков, зафиксировать наличие чудовища будет весьма кстати во время празднования Хеллоуина.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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