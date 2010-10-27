В России происходит снижение коррупционных преступлений

Об этом сообщил сегодня начальник Департамента экономической безопасности МВД России Юрий Шалаков. При этом, подчеркнул он, около 92 % из них были выявлены органами внутренних дел. Вместе с тем, по словам Шалакова, «в этом году был изменен подход к оценке результатов оперативно-служебной деятельности милиции по противодействию коррупции, в результате чего произошло некоторое снижение количественных показателей». Также, сообщил Шалаков, «причиной снижения общего количества выявленных преступлений послужило исключение из практики формирования показателей за счет постановки на учет дополнительных эпизодов проявлений «бытовой» коррупции».