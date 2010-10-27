В Свердловской области создан Уральский IT-кластер

Соответствующее решение принято в ходе учредительного собрания с участием IT -компаний, вузов Урала и органов власти, сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе министерства информационных технологий и связи Свердловской области. «Кластер представляет собой группу географически локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков специализированных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом», - отметили в пресс-службе. Идея создание сайтовкластера появилась в Свердловской области еще весной 2010 года. На выставке «ИННОПРОМ- 2010» были обозначены первые черты нового образования. Впоследствии началась активная работа над созданием кластера, которая и привела к реализации проекта