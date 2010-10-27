За отмену перехода с летнего на зимнее время проголосовали 50% россиян
27 октября 2010, 16:43ОбществоАнка
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Это показал опрос, проведённый исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ru.
Более половины наших сограждан считают, что от перевода стрелок больше ущерба, чем пользы. Каждый третий напротив, убеждён, что отмена перехода на летнее время и обратно не нужна. По словам респондентов, «так привычнее, кроме того, получается, что зимой раньше светлеет». Затруднились с ответом 13% россиян. Напомним, что перевести стрелки часов на час назад нужно будет в ночь с субботы на воскресенье.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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