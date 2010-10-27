За отмену перехода с летнего на зимнее время проголосовали 50% россиян

Более половины наших сограждан считают, что от перевода стрелок больше ущерба, чем пользы. Каждый третий напротив, убеждён, что отмена перехода на летнее время и обратно не нужна. По словам респондентов, «так привычнее, кроме того, получается, что зимой раньше светлеет». Затруднились с ответом 13% россиян. Напомним, что перевести стрелки часов на час назад нужно будет в ночь с субботы на воскресенье.