В Нижнем Тагиле сегодня благотворительная ярмарка: деньги пойдут на лечение детей

Ее суть в том, что покупая сувениры, открытки, часть средств переходит в фонд «Живи, малыш». Ну а далее деньги отправляются на лечение детей, так что обязательно приходите творить благо.

Ярмарка начнется в 11:00 и продлится до 18:30. Добавим, это событие будто маленький праздник – можно смело брать с собой детей любых возрастов, ведь для гостей будут и чай с печенками, и ростовые куклы, и море позитивного настроения. И это не говоря о действительно уникальных рукодельных сувенирах, которые не оставят равнодушными даже хандмейкера.