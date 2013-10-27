В Нижнем Тагиле сегодня благотворительная ярмарка: деньги пойдут на лечение детей
27 октября 2013, 08:35Общество
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Сегодня, 27 октября, в нижнетагильском Драматическом театре пройдет уже традиционная благотворительная ярмарка.
Ее суть в том, что покупая сувениры, открытки, часть средств переходит в фонд «Живи, малыш». Ну а далее деньги отправляются на лечение детей, так что обязательно приходите творить благо.
Ярмарка начнется в 11:00 и продлится до 18:30. Добавим, это событие будто маленький праздник – можно смело брать с собой детей любых возрастов, ведь для гостей будут и чай с печенками, и ростовые куклы, и море позитивного настроения. И это не говоря о действительно уникальных рукодельных сувенирах, которые не оставят равнодушными даже хандмейкера.
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