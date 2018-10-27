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Дмитрий Песков высоко оценил шансы Екатеринбурга в борьбе за проведение «ЭКСПО-2025»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дмитрий Песков высоко оценил шансы Екатеринбурга в борьбе за проведение «ЭКСПО-2025»

Сегодня, 16:56ОбществоФото: официальный сайт администрации Екатеринбурга
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