Дмитрий Песков высоко оценил шансы Екатеринбурга в борьбе за проведение «ЭКСПО-2025»

Специальный представитель президента России заявил, что проведение всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025» в столице Урала позволит продемонстрировать достижения страны по национальным проектам, на которые планируется потратить около $420 миллиардов в ближайшие шесть лет.

По мнению Дмитрия Пескова, борьба будет продолжаться до последнего. Оценив реакцию аудиторов, спецпредставитель президента РФ заявил, что стереотипы меняются. Главной задачей продвижения заявки – «показать другую Россию».

Песков считает, что у заявки Екатеринбурга есть высокие шансы на победу.