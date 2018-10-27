Дмитрий Песков высоко оценил шансы Екатеринбурга в борьбе за проведение «ЭКСПО-2025»
Специальный представитель президента РФ Дмитрий Песков считает, что Екатеринбург имеет высокие шансы на победу в борьбе за проведение «ЭКСПО-2025».
Специальный представитель президента России заявил, что проведение всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025» в столице Урала позволит продемонстрировать достижения страны по национальным проектам, на которые планируется потратить около $420 миллиардов в ближайшие шесть лет.
По мнению Дмитрия Пескова, борьба будет продолжаться до последнего. Оценив реакцию аудиторов, спецпредставитель президента РФ заявил, что стереотипы меняются. Главной задачей продвижения заявки – «показать другую Россию».
Песков считает, что у заявки Екатеринбурга есть высокие шансы на победу.
В настоящий момент губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с Дмитрием Песковым находятся в Париже, где состоялась презентация заявки Екатеринбурга, информирует ЕАН.