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Донаименование «Кольцово» в Екатеринбурге не потребует средств из бюджета
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Донаименование «Кольцово» в Екатеринбурге не потребует средств из бюджета

Сегодня, 16:44ОбществоФото: официальный сайт администрации Екатеринбурга
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