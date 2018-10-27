Донаименование «Кольцово» в Екатеринбурге не потребует средств из бюджета
На совместном комиссионном заседании Общественной палаты стало известно, что доименование аэропорта в Екатеринбурге не потребует финансирования из городского и областного бюджетов.
26 октября на заседании комиссии в Екатеринбурге общественники и депутаты рассмотрели плюсы и минусы проекта доименования аэропорта «Кольцово». Весь процесс не потребует вложений от городского или регионального бюджетов. Затраты понесут собственники аэропорта, входящего в состав холдинга «Аэропорты регионов».
По мнению экспертов, реализация данного проекта укрепит имиджевую составляющую города, а также повысит интерес россиян и иностранцев к культуре и истории уральской столицы.
Федеральный проект реализуется уже более чем в 40 регионах России.
По результатам конкурса привычное название екатеринбургского аэропорта «Кольцово» не будет заменено, оно будет дополнено именем известного человека, тесно связанного с Екатеринбургом, информирует официальный сайт администрации Екатеринбурга.