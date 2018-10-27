Донаименование «Кольцово» в Екатеринбурге не потребует средств из бюджета

26 октября на заседании комиссии в Екатеринбурге общественники и депутаты рассмотрели плюсы и минусы проекта доименования аэропорта «Кольцово». Весь процесс не потребует вложений от городского или регионального бюджетов. Затраты понесут собственники аэропорта, входящего в состав холдинга «Аэропорты регионов».

По мнению экспертов, реализация данного проекта укрепит имиджевую составляющую города, а также повысит интерес россиян и иностранцев к культуре и истории уральской столицы.

Федеральный проект реализуется уже более чем в 40 регионах России.