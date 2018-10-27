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Мастера красоты из Екатеринбурга стали 10-кратными чемпионами России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мастера красоты из Екатеринбурга стали 10-кратными чемпионами России

Сегодня, 16:25ОбществоФото: официальный сайт администрации Екатеринбурга
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