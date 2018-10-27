Мастера красоты из Екатеринбурга стали 10-кратными чемпионами России
40 лучших специалистов Екатеринбурга по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру уже 10-й год становятся лучшими на чемпионате России.
26 октября сборная Урала в составе 40 парикмахеров, визажистов и мастеров маникюра одержали победу на чемпионате России.
С 16 по 18 ноября сборная Екатеринбурга примет участие в XVIII открытом чемпионате Екатеринбурга – полуфинале чемпионата России следующего года по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру. В 2018 году организаторы подготовили обширную деловую программу с мастер-классами от профессионалов мирового уровня, семинаров-практикумов, форумов и выставки BeautyExpoUral-2018.
Председатель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Максим Афанасьев считает, что подобные соревнования являются катализатором знаний в области индустрии красоты. Его цель заключается в продвижении профессии, а участие является стимулом в совершенствовании своего мастерства.
На сегодняшний день в Екатеринбурге функционируют 1 242 предприятия сферы индустрии красоты, информирует официальный сайт администрации Екатеринбурга.