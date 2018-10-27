Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Нет подрядчика: реконструкция центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге откладывается
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Db39158242375ddbb6abf6d1adfde0ea 900x

Нет подрядчика: реконструкция центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге откладывается

Сегодня, 17:23ОбществоФото: официальный сайт администрации Екатеринбурга
Читайте
также
Брошенная полиция, дымная медицина и бесплатные котики: итоги недели в Нижнем Тагиле
Дымят, как и дымили: курение в стационаре ДЦГБ Нижнего Тагила не прекратилось
Никому не нужно? Заброшенное здание полиции в Нижнем Тагиле привлекает маргиналов