Нет подрядчика: реконструкция центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге откладывается

В Екатеринбурге в установленные сроки не было зарегистрировано заявок на осуществление реконструкции культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал», который находится на улице Вайнера, 11.

Цена контракта составляет 217,2 млн рублей, которые будут выделены из местного бюджета. Подрядчику предстоит разработать документацию по реконструкции здания бывшей типографии «Гранит», сделать трехэтажный пристрой, примыкающий к зданию с востока и юго-востока, а также провести спасательные археологические полевые работы на площадке, где обнаружен объект наследия «Культурный слой Екатеринбурга середины XIX — начала XX столетий».