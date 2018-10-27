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Салдинец нашёл в подполье своего дома пистолеты времён Великой Отечественной войны
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Салдинец нашёл в подполье своего дома пистолеты времён Великой Отечественной войны

Сегодня, 12:24ОбществоФото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
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