Салдинец нашёл в подполье своего дома пистолеты времён Великой Отечественной войны

Найденное оружие мужчина отнес в полицию. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, один из пистолетов, скорее всего, марки «Браунинг», марка второго будут установлена с помощью экспертизы.

Оба пистолета были не заряжены, однако у них имелись магазинами для патронов. Салдинец обнаружил оружие случайно, когда нашел углубление в подполье родительского дома. Просунув туда руку, он и обнаружил пистолеты, завернутые в ткань. Также мужчина пояснил, что его отец рассказывал, что привез оружие в войны, но никогда не показывал его.