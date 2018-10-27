Салдинец нашёл в подполье своего дома пистолеты времён Великой Отечественной войны
Сегодня, 12:24ОбществоФото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
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Житель Верхней Салды нашел в подполье дома своих родителей два пистолета времен Великой Отечественной войны.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Найденное оружие мужчина отнес в полицию. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, один из пистолетов, скорее всего, марки «Браунинг», марка второго будут установлена с помощью экспертизы.
Оба пистолета были не заряжены, однако у них имелись магазинами для патронов. Салдинец обнаружил оружие случайно, когда нашел углубление в подполье родительского дома. Просунув туда руку, он и обнаружил пистолеты, завернутые в ткань. Также мужчина пояснил, что его отец рассказывал, что привез оружие в войны, но никогда не показывал его.
Незаконное хранение, сбыт, передача, приобретение и ношение оружия уголовно наказуемо, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
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