Следствие не нашло криминала в смерти ученика гимназии в Екатеринбурге
Сегодня, 13:00ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Следственный комитет не станет возбуждать уголовное дело по факту смерти ученика гимназии №47 Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
По решению ведомства, в смерти ребенка нет криминального характера. Он умер от имевшегося у него заболевания.
Пятикласснику на уроке в школе стало плохо, у него сильно заболела голова. Медработник вызвал скорую помощь, однако ребенок скончался в реанимобиле, пишут «Европейско-Азиатские новости».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей