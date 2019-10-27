Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем автомобилиста

Надёжная и отлаженная работа автотранспортной отрасли определяет успехи в развитии экономики, способствует эффективной работе предприятий и организаций, росту качества жизни людей. Именно поэтому ускоренное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры является одним из приоритетов государственной политики в России, отметил глава региона.

В свердловской области большое внимание уделяется развитию транспортной отрасли, ее безопасности и качеству предоставляемых услуг. Ежегодно выполняется более сотни тысяч рейсов по разным направлениям. Власти стремятся к улучшению экологической безопасности пассажирского газа. В прошлом году стало на 15% больше транспорта, использующего газ в качестве топлива.