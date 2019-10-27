На свободу вышли трое фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Ночью возле следственного изолятора в Кемерове собрались десятки человек. В полночь из его дверей трое заключенных вышли на свободу — Сергей Генин, начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2, Игорь Полозиненко, руководитель компании «Системный интегратор» и Александр Никитин, который работал инженером противопожарной системы в этой компании. У них истек срок содержания под стражей в СИЗО.

Им и еще одному фигуранту дела, начальнику службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрею Бурсину, 17 октября суд смягчил меру пресечения. Он наложил запрет на определенные действия.

Андрей Бурсин выйдет на свободу 6 декабря.

Трое освобожденных на следующем заседании суда, которое пройдет 29 октября, будут находиться в зале рядом с другими слушателями.

Еще четыре фигуранта этого дела все еще остаются пол стражей — гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова и охранник Сергей Антюшин. Их срок пребывания в следственном изоляторе продлен до 26 января 2020 года. Всего по делу проходит 15 человек.