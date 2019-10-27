"Неинтересны бесовские игрища". Соловьев высказался о жителях Екатеринбурга

Соловьев, комментируя обвинения в свой адрес заявил, что ему «совершенно неинтересны бесовские игрища».

Это «Марш бесов», вот этих бесов, которых мы провели по улицам города [показывает на портрет Соловьева] и выбросили на свалку истории. Главного беса, который несет помет с экранов телевизора, мы вызывали сюда, на наш митинг, чтобы он, глядя нам в глаза, извинился перед городом и жителями за то, что назвал нас бесами. Он отказался, заявил со сцены лидер местного отделения «Левого фронта» Константин Анисимов.

Участники согласованного с властями шествия начали движение от станции метро «Ботаническая» и дошли до сквера Академика Шварца. Участников было около 50 человек.

Владимир Соловьев не понимает, почему должен извиняться перед людьми, которые называют себя «бесами».

Они как раз подтверждают справедливость моих слов. Если бы у них хоть что-то в голове было, они поехали бы в Москву, чтобы почтить память трагически погибших во время теракта «Норд-Ост», или, по крайней мере, могли бы отправиться в городскую библиотеку и перечитать роман Достоевского «Бесы», сказал Соловьев.

Во время протестов против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге Соловьев назвал жителей города «бесами». В конце сентября, за несколько дней до опроса Соловьев посетил сквер у драмтеатра.