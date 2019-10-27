В Екатеринбурге соседи залили монтажной пеной дверь пенсионеру из-за его собак
Сегодня, 11:43ОбществоФото: скриншот из видео Mash
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В Екатеринбурге жильцы дома на улице Металлургов залили монтажной пеной дверь в квартиру 71-летнего пенсионера из-за того, что его собаки громко лаяли, сообщает Mash.
Сюжеты: Екатеринбург
Сам пенсионер заявил, что ничего не знает о поступке соседей, потому что из-за болезни не выходит из дома.
У меня все нормально, я не голодаю. Выйти из квартиры пока не могу. Да я и болею — еле хожу. Дверь никто не закрыл. Я ключи потерял от двери, рассказал пенсионер.
О том, что его дверь пена залита пеной он ничего не знал. Также пенсионер рассказал, что в квартире у него проживает семь собак.
Соседи мужчины жаловались на лай животных и запах от них, потому что мужчина не мог их выгуливать. Они просили сдать животных в приют, но на уступки он не шел.
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