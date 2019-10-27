В Екатеринбурге соседи залили монтажной пеной дверь пенсионеру из-за его собак

Сам пенсионер заявил, что ничего не знает о поступке соседей, потому что из-за болезни не выходит из дома.

У меня все нормально, я не голодаю. Выйти из квартиры пока не могу. Да я и болею — еле хожу. Дверь никто не закрыл. Я ключи потерял от двери, рассказал пенсионер.

О том, что его дверь пена залита пеной он ничего не знал. Также пенсионер рассказал, что в квартире у него проживает семь собак.