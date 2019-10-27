Журналисты из Швеции провели расследование гибели группы Дятлова
Сегодня, 11:29ОбществоФото: архив фонда памяти группы Дятлова
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Журналисты из Швеции расследовали дело о гибели группы Дятлова. Они рассмотрели все предлагаемые версии и пришли к выводу, что «уральские хребты продолжают хранить свой секрет», сообщает Ура.ру.
Тела членов экспедиции обнаружили благодаря помощи мансийских охотников. Все они заледенели, а большинство туристов получили увечья нехарактерные для обычной гипотермии.
Людмила Дубинина стояла на коленях, обхватив камень. У нее не было языка и глаз. Кто нанес эти повреждения? рассуждает автор статьи.
Он отмечает, что расследованием должны были заниматься судебные эксперты, которые не были допущены к работе. Также журналист обратил внимание на небрежность расследования — в нем ничего не сказано о погоде, а место происшествия осматривалось только один раз.
Туристы из Свердловска погибли 2 февраля 1959 года. В январе этого года Генпрокуратура заявила, что расследование возобновлено.
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