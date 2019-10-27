Журналисты из Швеции провели расследование гибели группы Дятлова

Тела членов экспедиции обнаружили благодаря помощи мансийских охотников. Все они заледенели, а большинство туристов получили увечья нехарактерные для обычной гипотермии.

Людмила Дубинина стояла на коленях, обхватив камень. У нее не было языка и глаз. Кто нанес эти повреждения? рассуждает автор статьи.

Он отмечает, что расследованием должны были заниматься судебные эксперты, которые не были допущены к работе. Также журналист обратил внимание на небрежность расследования — в нем ничего не сказано о погоде, а место происшествия осматривалось только один раз.