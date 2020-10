Чеченец ответил обвинившему его в обмане при продаже автомобиля уральцу

Продавец автомобиля Адам Ахмадов ответил на обвинения про обман при продаже автомобиля в Чечне, сообщает Е1.

Житель Екатеринбурга Константин Пузырев не может уехать из Чечни. Он говорит, что его обманули при покупке автомобиля. Мужчина купил Mercedes 1989 года выпуска, который был собран из разных запчастей. Но, когда Пузырев погнал машину домой, она сломалась в 35 километрах от Грозного. Ему пришлось обратиться за помощью к Рамзану Кадырову. Продавец говорит, что машину заранее осматривал друг Пузырева, на ней же ездили оформлять документы в день продажи. По словам чеченца, он предложил заменить мотор после поломки, но договориться не удалось даже через муфтия или имама. По его словам, Пузырев видел состояние авомобиля по видеосвязи, он купил ее за 280 тысяч рублей. Там кузов Mercedes 1989 года, двигатель Toyota 1996 года — японец ездил, перегнали через Владивосток. Коробка BMW, есть запчасти от ВАЗ и от Audiговорит продавец. Уралец с женой приехал в Чечню через неделю. По словам Адама, он предупредил, что могут возникнуть проблемы с ремонтом, если автомобиль сломается на трассе. Он посоветовал покупателю воспользовался автовозом. После поломки машины Пузырев привез машину в село чеченца. Он стал настаивать на том, чтобы ему вернули деньги. Потом решили, что Ахмадов поставит новый двигатель, однако Пузырев передумал и машина осталась в гараже. По словам Ахмадова, покупатель, сказал, что хочет встретиться с муфтием, но на следующий день понял, что не прав по религии и по закону. Теперь он говорит, что будет обращаться к Рамзану Кадырову. Сам Пузырев считает, что продавец должен вернуть ему как минимум 100 тысяч рублей для возмещения ремонта машины. Вместе с оформлением документов и пошлиной Mercedes ему уже обошелся уже в 350 тысяч рублей. Напомним, 25 октября под Тавдой мужчина взял покататься машину у друга и устроил ДТП с пятью пострадавшими.

