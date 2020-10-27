Дмитрий Ионин занял пост первого зампредседателя комитета Госдумы по энергетике

По аппаратным меркам это достаточно высокий пост в системе законодательной власти. Постараюсь за счет этого еще прибавить активности в работе. В частности, ранее много лет приходилось в «ручном режиме» заниматься вопросами непомерных цен по газификации населенных пунктов,подчеркнул депутат.