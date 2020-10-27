Дмитрий Ионин занял пост первого зампредседателя комитета Госдумы по энергетике

Дмитрий Ионин занял пост первого зампредседателя комитета Госдумы по энергетике

Сегодня, 20:24ОбществоPhoto: Официальная страница Дмитрия Ионина во "Вконтакте"
Депутат Государственной думы РФ от Свердловской области Дмитрий Ионин был назначен на должность первого заместителя председателя комитета Госудумы по энергетике. Об этом он рассказал на своей официальной странице в Facebook.

Участник партии «Справедливая Россия» высказал благодарность своим коллегам, оказавшим ему «единогласную поддержку», и фракции за оказанное доверие.

По аппаратным меркам это достаточно высокий пост в системе законодательной власти. Постараюсь за счет этого еще прибавить активности в работе. В частности, ранее много лет приходилось в «ручном режиме» заниматься вопросами непомерных цен по газификации населенных пунктов,подчеркнул депутат.

Также Дмитрий Ионин отметил, что в нынешних условиях важна не только «политическая воля», но и техническое исполнение.

Надеюсь буду в этом вопросе полезен для богатой природным газом страны, где треть населения не имеет к нему доступа,написал Ионин.

Напомним, в Законодательном собрании Свердловской области планируется создать новую комиссию по взаимодействию с органами местного самоуправления и некоммерческими организациями.

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