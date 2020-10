«Эмпатия» запустила проект поддержки педагогов в Верхней и Нижней Салде

Педагоги Верхней и Нижней Салды смогут получить материальную поддержку в виде ежемесячных выплат от благотворительного фонда «Эмпатия».

26 октября, в Верхней Салде прошло подписание договора между благотворительным фондом «Эмпатия» и администрациями городов Верхняя и Нижняя Салда о поддержке учителей школ этих муниципальных образований. Подписание договора В новой программе предлагается принять участие 16 школам. Всего в них работают 510 педагогов. Предполагается, что учителя будут получать ежемесячные выплаты в размере 15 тысяч рублей. Реализация программы начнётся с 1 ноября 2020 года. Главными целями являются повышение престижа профессии учителя, рост их благосостояния, повышение качества образования, а также расширение возможностей для воплощения оригинальных идей преподавателей. Основатель благотворительного фонда «Эмпатия» Михаил Шелков рассказал, что поддержка педагогов — это, в первую очередь, вложение в будущее и развитие подрастающего поколения. Основатель благотворительного фонда «Эмпатия» Михаил Шелков Photo: Фонд "Эмпатия" Учителя — фундамент нашего общества. Мы хотим этот фундамент укрепить и создать новый формат востребованного современного учителя, который сможет ставить высокую планку как самому себе, так и своим ученикам. Помогая талантливым молодым учителям и опытным преподавателям в регионах, мы не только сохраняем и развиваем образование, но и растим новое поколение востребованных выпускников, а в будущем — специалистов, от которых будет зависеть наше «завтра», рассказал Михаил Шелков. Глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков Photo: Фонд "Эмпатия" Сегодня, действительно, неординарный день для Верхней и Нижней Салды. Неординарный он тем, что что-то делается новое здесь, меняется подход, и это вселяет надежду на то, что есть будущее, что оно достижимо. И мы говорим сейчас в настоящем времени, мы делаем так, как считаем правильным, и начали это дело совместно с фондом «Эмпатия», сказал глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков. Глава Нижней Салды Андрей Матвеев уверен, что чем лучше будет обеспечен педагог, тем лучше и успешнее он будет осуществлять свои обязанности. Необходимость для нашего городского округа мы ощутим по результату. Но то, что данный проект пришел, это событие значимое. Это проект добровольный, каждый педагог будет участвовать в этом проекте и никаких отчетов не требуется, сказал Александр Матвеев. Глава Нижней Салды Андрей Матвеев Photo: Фонд "Эмпатия" По словам Матвеева, на данный момент приток преподавателей «оставляет желать лучшего». Средний возраст учителей в Верхней Салде — составляет 50 лет. Глава города надеется, что данный проект привлечет выпускников педагогических ВУЗов из областных центров в муниципалитет. Педагоги отметили, что поощрение будет являться для них стимулом работать еще лучше и всецело отдаваться профессии. Учителя — люди очень обязательные и добросовестные, и когда им что-то дают, они реагируют, что должны оправдать доверие. Это уже само по себе сподвигнет учителей не то что работать лучше, а, наверное, с лучшим чувством значимости, что их оценили, сказала директор центра образования № 7 Нижней Салды Ольга Гудкова. Директор центра образования № 7 Нижней Салды Ольга Гудкова Photo: TagilCity.ru У меня после выступления Михаила Евгеньевича и глав наших городов появилась эмпатия к проекту, сказала директор школы-интерната № 17 Юные Спасатели МЧС Верхней Салды Наталья Самойленко. Учитель биологии школы № 14 Верхней Салды Мария Козлова выразила надежду, что в программе примут участие другие организации. Директор школы-интерната № 17 Юные Спасатели МЧС Верхней Салды Наталья Самойленко Photo: TagilCity.ru Предлагается участие педагогам в различных направлениях, то есть он может сам выбрать, что хочет. Сейчас это еще и поддержка со стороны фонда. Хотелось бы, чтобы присоединились и другие организации, сказала Мария. Чтобы принять участие в программе, педагогу нужно выполнить несколько условий — подать заявку, подписать договор с благотворительным фондом и заполнить специальную анкету. Учитель биологии школы № 14 Верхней Салды Мария Козлова Photo: TagilCity.ru Выплаты будут осуществляться только тем учителям, кто вступил в программу и предоставил необходимые документы. Анализ эффективности работы программы будет проводиться посредством опросов. Условия договора предполагают, что преподавательская деятельность для участника является основной. Кроме того, она должна быть непрерывной. В случае необходимости срок не должен превышать одного месяца. Если перерыв в деятельности преподавателя составляет более месяца, то после возвращения на место работы он может заключить договор повторно и продолжить получать выплаты.

