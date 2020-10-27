«Эмпатия» запустила проект поддержки педагогов в Верхней и Нижней Салде

Сегодня, действительно, неординарный день для Верхней и Нижней Салды. Неординарный он тем, что что-то делается новое здесь, меняется подход, и это вселяет надежду на то, что есть будущее, что оно достижимо. И мы говорим сейчас в настоящем времени, мы делаем так, как считаем правильным, и начали это дело совместно с фондом «Эмпатия», сказал глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков.