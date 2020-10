Из-за сложных погодных условий два самолета, которые летели в Екатеринбург из Москвы и Санкт-Петербурга, ушли на запасной аэродром в Уфу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Кольцово.

Там пояснили, что из-за сложных метеоусловий сегодня утром два рейса ушли на запасной аэродром в Уфу. Сейчас с пассажирами работают представители авиаперевозчиков, Кольцово работает без ограничений на отправку и прием самолетов. Напомним, ранее сегодня сообщалось, что сегодня в аэропорту Кольцово отменяются и задерживаются рейсы из-за плохих погодных условий. В Екатеринбурге в Кольцово из-за метелей задерживаются рейсы

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter