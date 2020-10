Компания «Круст» предоставила инвалиду бракованную технику

Житель Москвы Алексей Черников с диагнозом "дистрофия сетчатки глаза" получил в рамках индивидуальной программы реабилитации (ИПР) неисправный компьютер для реабилитации от компании “Круст”.

Как передает kp.ru., специальные портативные аппараты для незрячих со шрифтом Брайля входят в перечень ИПР недавно. Стоимость одного такого компьютера составляет около 250 тыс. руб., однако в России слепым людям их предоставляют бесплатно. Москвичу Алексею тоже предоставили этот аппарат, однако воспользоваться им он не может. Через несколько минут после включения техника нагревается и начинает источать сильный запах пластмассы. Молодой человек рассказал, что после обнаружения проблемы он сразу же позвонил поставщику. «Меня пытались по телефону проконсультировать, но консультации не помогли. И никто ко мне не приехал чинить это устройство», - заявил Алексей. Приобретаемые в рамках ИПР компьютеры производит компания «Круст» (Екатеринбург), которая выиграла тендер. Как рассказал Алексей, он не первый, у кого возникли проблемы с этой техникой. По его предположению, поставщики очень быстро старались передать аппараты нуждающимся, чтобы закрыть тендер раньше, чем начнут поступать жалобы. Неудачная попытка получить поддержку от производителя вынудила Алексея обратиться в департамент здравоохранения. Там он потребовал заменить прибор на исправный, но получил отказ. В ведомстве сослались на подписанный акт приема-передачи техники. Тогда Алексей при помощи фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» связался с членами экспертного совета, который сертифицирует устройства. Там ему заявили, что сообщат об инциденте в депздрав и повлияют на отмену тендера. Сразу после этого, рассказывает Алексей, к нему обратились представители компании «Круст» и предложили взамен аппарат ElBraille с аналогичными функциями, если тот официально подтвердит отсутствие претензий. «Я не знаю, кто на них кулуарно надавил, но через какое-то время мне действительно доставили ElBraille», - отметил он. По словам Алексея, ему повезло, поскольку фонд оказал серьезное содействие в его проблеме. Однако неясно, сколько незрячих россиян получили поломанные компьютеры и скольким из них был дан отказ в замене техники.

