Кремль проверяет информацию о задержании в Беларуси сотрудницы Ельцин Центра

Администрация президента РФ Владимира Путина собирает информацию о задержании шеф-редактора интернет-проектов Ельцин Центра Марины Петрушко в Беларуси, сообщают «РИА-Новости».

Посольство регулярно получает информацию […], поэтому […] надеемся, что мы получим необходимую для нас информацию и что россиянка будет отпущена,сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомним, сотрудницу Ельцин Центра задержали в Барановичах в прошлое воскресенье, когда она ожидала на остановке автобус, чтобы отправиться к матери. Силовики силой увезли ее. На данный момент Петрушко находится в ИВС. Как пишет Znak ей вменяют административное правонарушение по части 1 статьи 23.34 КоАП РБ («Нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия участником»).

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter