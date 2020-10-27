Кремль проверяет информацию о задержании в Беларуси сотрудницы Ельцин Центра

Напомним, сотрудницу Ельцин Центра задержали в Барановичах в прошлое воскресенье, когда она ожидала на остановке автобус, чтобы отправиться к матери. Силовики силой увезли ее. На данный момент Петрушко находится в ИВС. Как пишет Znak ей вменяют административное правонарушение по части 1 статьи 23.34 КоАП РБ («Нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия участником»).