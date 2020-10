«Местоположение не определено»: УрГУПС продолжает решать вопрос строительства басейна

Руководством Уральского государственного университет путей сообщения не было определено место, где планируется построить бассейн, сообщает Znak.

Ранее водный комплекс планировали построить в парке возле вуза, но такая локация вызвала протест местных жителей. По словам пресс-службы учебного заведения, на данный момент проект отсутствует, следовательно, местоположение также не определено. Университет планирует построить бассейн с момента своего основания, он включен в программу развития материально-технической базы УрГУПС. В настоящий момент строительство бассейна невозможно в связи с отсутствием финансирования. Одним из условий получения бюджетного финансирования является разработка и согласование со всеми компетентными органами проектно-сметной документации,подчеркнули в пресс-службе университета. Напомним, в УрГУПС объяснили, что спиливание деревьев проводилось с целью устранения больных деревьев. Конфликт вокруг парка УрГУПС начался в декабре 2019 года, когда на его территории вырубили деревья под строительство бассейна. Активисты обратились в прокуратуру, которая признала вырубку незаконной и потребовала устранить нарушения. Этого сделано не было и активисты самостоятельно посадили новые деревья, из-за чего университет обратился в прокуратуру.

