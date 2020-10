На сайт мэрии Екатеринбурга была совершена хакерская атака, пишет E1.

В Екатеринбурге перестал работать сайт администрации города. Изданию в пресс-службе мэрии рассказали, что причиной стала DDoS-атака. В результате часть пользователей не смогла зайти на портал. Сайт не работал 20 минут между 17 и 18 часами. Нашими специалистами работоспособность портала оперативно восстановлена. Сейчас проблем нет ни у кого, пояснили в пресс-службе. Однако в редакции портала сайт не работает. Напомним, летом в Екатеринбурге подвергся хакерской атаке сайт Центрального избиркома РФ.

