На Урале инспектор ДПС получил 3 года колонии за взятку в 12 тысяч рублей

Белоярский районный суд приговорил к 3 годам колонии общего режима бывшего инспектора ДПС за взятку в 12 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ивана Скоморохова признали виновным по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие» (ч. 3 ст. 290 УК РФ). 1 мая 2020 года инспектор работал в селе Косулино. Остановив машину для проверки документов, он выяснил, что водитель нарушил правила по перевозке пассажиров. Водитель предложил сотруднику ДПС взятку, Скоморохов согласился. Через мобильное приложение нарушитель перевел 12 тысяч рублей на карту знакомого обвиняемого. Помимо реального срока заключения, инспектора на два года лишили права занимать должности, которые связаны с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, а также органах местного самоуправления. Напомним, директор МКУ «Управление городского хозяйства» Новоуральска Сергей Ефимов подозревается во взятке в виде отдыха в Сочи. На Урале глава учреждения подозревается в получении взятки в виде отдыха в Сочи

