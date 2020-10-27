На Урале инспектор ДПС получил 3 года колонии за взятку в 12 тысяч рублей

1 мая 2020 года инспектор работал в селе Косулино. Остановив машину для проверки документов, он выяснил, что водитель нарушил правила по перевозке пассажиров. Водитель предложил сотруднику ДПС взятку, Скоморохов согласился. Через мобильное приложение нарушитель перевел 12 тысяч рублей на карту знакомого обвиняемого.