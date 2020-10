Начальника участка Тагилдорстроя наградили благодарностью Минстроя России

Начальник участка МУП «Тагилдорстрой» Александр Решетников получил благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России за высокие производственные достижения и добросовестный труд, сообщает «Тагильский рабочий».

Награду ему вручил министр Владимир Якушев в рамках Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild, который проходит в Екатеринбурге. Начальник участка участвовал в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» генеральным подрядчиком которого был МУП «Тагилдорстрой». В 2020 году в Нижнем Тагиле отремонтировано 24 объекта на сумму 626,1 млн рублей, а также пять участков общей стоимостью 124 млн рублей из дополнительного списка. Напомним, Нижний Тагил включен в нацпроект БКАД по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. «Тагильская команда превзошла себя». Министр транспорта оценил реализацию БКАД

