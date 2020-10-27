Аналитики рассказали о главных страхах свердловчан

Агентство проводило исследование по страхам жителей России и определило «национальный индекс тревожности».
Анализ проводился в соцсетях, а также на основе публикаций в СМИ. Для проведения исследования за третий квартал текущего года были проанализированы более 130 тысяч сообщений в СМИ и более одного миллиона постов в соцсетях.
В топ-10 общего рейтинга по всем регионам России входят следующие фобии:
По словам директора по медиапроектам КРОС, автора исследования Петра Кирьяна, если отойти от темы коронавируса, можно говорить о рационализации фобий в регионах России. Фобия закрытых границ отмечается в основном в зажиточных территориях. Остальные жители беспокоятся за свои рабочие места и курс рубля.
Это фобии периода экономической стагнации — явный запрос на социальную поддержку,говорит Кирьян.
Напомним, по данным Свердловскстата в регионе выросла средняя заработная плата.