Аналитики рассказали о главных страхах свердловчан

Аналитики рассказали о главных страхах свердловчан

Сегодня, 14:45ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Жители Свердловской области больше всего боятся безработицы, вакцинации от COVID-19, а также чипирования людей. Такие данные опубликованы на сайте коммуникационного агентства КРОС.

Агентство проводило исследование по страхам жителей России и определило «национальный индекс тревожности».

Анализ проводился в соцсетях, а также на основе публикаций в СМИ. Для проведения исследования за третий квартал текущего года были проанализированы более 130 тысяч сообщений в СМИ и более одного миллиона постов в соцсетях.

В топ-10 общего рейтинга по всем регионам России входят следующие фобии:

  • Вторая волна коронавируса;
  • Втягивание России в политический кризис в Белоруссии;
  • Увольнения и безработица;
  • Загрязнение окружающей среды;
  • Сложности с выездом за границу;
  • Банковское мошенничество;
  • Вакцинация от COVID-19;
  • Девальвация рубля;
  • Чипирование людей;
  • Ухудшение отношений с США после выборов

По словам директора по медиапроектам КРОС, автора исследования Петра Кирьяна, если отойти от темы коронавируса, можно говорить о рационализации фобий в регионах России. Фобия закрытых границ отмечается в основном в зажиточных территориях. Остальные жители беспокоятся за свои рабочие места и курс рубля.

Это фобии периода экономической стагнации — явный запрос на социальную поддержку,говорит Кирьян.

Напомним, по данным Свердловскстата в регионе выросла средняя заработная плата.

Related news:
Свердловская областьстатистика
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы