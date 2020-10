Аналитики рассказали о главных страхах свердловчан

Жители Свердловской области больше всего боятся безработицы, вакцинации от COVID-19, а также чипирования людей. Такие данные опубликованы на сайте коммуникационного агентства КРОС.

Агентство проводило исследование по страхам жителей России и определило «национальный индекс тревожности». Анализ проводился в соцсетях, а также на основе публикаций в СМИ. Для проведения исследования за третий квартал текущего года были проанализированы более 130 тысяч сообщений в СМИ и более одного миллиона постов в соцсетях. В топ-10 общего рейтинга по всем регионам России входят следующие фобии: Вторая волна коронавируса;

Втягивание России в политический кризис в Белоруссии;

Увольнения и безработица;

Загрязнение окружающей среды;

Сложности с выездом за границу;

Банковское мошенничество;

Вакцинация от COVID-19;

Девальвация рубля;

Чипирование людей;

По словам директора по медиапроектам КРОС, автора исследования Петра Кирьяна, если отойти от темы коронавируса, можно говорить о рационализации фобий в регионах России. Фобия закрытых границ отмечается в основном в зажиточных территориях. Остальные жители беспокоятся за свои рабочие места и курс рубля. Это фобии периода экономической стагнации — явный запрос на социальную поддержку,говорит Кирьян.

