Павел Креков заявил о готовности всех школ на Урале продлить каникулы до двух недель

Напомним, вчера губернатор региона Евгений Куйвашев подписал указ об ужесточении некоторых ограничений. В частности, до 9 ноября был продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, а также запретил свердловчанам посещать спортивные мероприятия, проводимые на закрытых объектах. Кроме того, он рекомендовал перевести студентов ВУЗов на дистанционное обучение и увеличить каникулы до 14 дней.