Павел Креков заявил о готовности всех школ на Урале продлить каникулы до двух недель

Павел Креков заявил о готовности всех школ на Урале продлить каникулы до двух недель

Сегодня, 17:24ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Все общеобразовательные учреждения Свердловской области согласились продлить каникулы до 14 дней. Об этом в ходе брифинга по итогам оперштаба заявил заместитель губернатора региона Павел Креков.

Все школы продлят каникулы до двух недель, насколько мне известно, никаких отказавшихся нет и, наверное, быть не может. Всё-таки там работают достаточно сознательные люди,заявил Креков.

Он отметил, что родители несут ответственность, они должны следить за тем, чтобы школьники не посещали места массового скопления людей, в частности, торговые центры. Он добавил, что несмотря на низкую заболеваемость инфекцией среди детей, они могут являться распространителями.

Напомним, вчера губернатор региона Евгений Куйвашев подписал указ об ужесточении некоторых ограничений. В частности, до 9 ноября был продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, а также запретил свердловчанам посещать спортивные мероприятия, проводимые на закрытых объектах. Кроме того, он рекомендовал перевести студентов ВУЗов на дистанционное обучение и увеличить каникулы до 14 дней.

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