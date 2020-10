Суд изменил приговор задержанному за убийство лидеров киргизов в Екатеринбурге

Свердловский областной суд сегодня изменил приговор Зарылбеку Эгембердиеву, который был арестован в 2019 году по подозрению в убийстве лидера диаспоры в Екатеринбурге Камчыбека Каримова, сообщили в пресс-службе суда.

Из приговора Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга было исключено решение о взыскании с Эгембердиева компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей в пользу сына Каримова, которого признали потерпевшим. Также суд постановил рассматривать рецидив в качестве отягчающего обстоятельства. Однако срок осужденному оставили без изменений. Он проведет в колонии восемь лет. Напомним, главу общественной организации «Кыргызстан — Урал» Камчыбека Каримова убили 2 июля в Екатеринбурге возле его дома. При нем была крупная сумма денег. Двух подозреваемых полицейские арестовали сразу, а Зарылбека Эгембердиева задержали 20 июля в Копейске. Ему предъявили обвинение по п. «в» ч. 4 статьи 162 УК РФ (Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью). В результате он был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter