Уралец через суд потребовал запретить строительство храма в сквере у Театра драмы

Житель Екатеринбурга Артур Хазиев обратился в Кировский районный суд с требованием о запрете строительства храма в сквере у Театра драмы, сообщает Е1.

Он требует перевести земли из религиозного назначения (ЦС-5) в территорию общего пользования (ТОП-1). Такое решение было принято гордумой еще в ноябре 2019 года, но сделано это до сих пор не было. Заседание пройдет сегодня, ответчиком по делу выступает министерство по управлению государственным имуществом региона. По словам Хазиева, в мае этого года он обратил внимание на то, что по кадастру участок до сих пор относится к зоне объектов религиозного использования. Он обратился с этим вопросом в МУГИСО, там ему дали отрицательный ответ. Тогда я написал еще один запрос, в котором говорилось, что ведомству «не представляется возможным это сделать,рассказал Артур Хазиев. Он добавил, что если статус земли не будет изменен, в дальнейшем она может быть использована для строительства объектов религиозного назначения. В МУГИСО рассказали, что участок сейчас находится в границах территории общего пользования. На территории общего пользования могут размещаться участки и религиозного назначения, и любого другого, которые предусмотрены проектом межевания и планировки территории,сказали в пресс-службе МУГИСО. Там отметили, что не видят необходимости менять вид разрешенного использования на участок, так как по закону он не может быть выставлен на аукцион. Сейчас для того чтобы правильно сформироватьТОП, в ведомстве прорабатывают вопрос формирования единой территории общего пользования, включая набережную, территорию сквера и проезжую часть улицы Бориса Ельцина. Напомним, в мае 2019 года в Екатеринбурге произошел конфликт в сквере у Театра драмы, где планировали начать строительство храма Святой Екатерины. В Екатеринбурге исполнился год конфликту в сквере у Театра драмы

