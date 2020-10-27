В Екатеринбурге создают службу доноров из айтишников

По ее словам, это не простое проведение дней донора, а создание «осознанного сообщества для закрытия потребностей центров крови в Екатеринбурге». Доноры будут сдавать кровь два раза в год на станциях переливания ФМБА и Службы крови Свердловской области, при этом им будут читать лекции врачи-специалисты.