В Екатеринбурге создают службу доноров из айтишников

В Екатеринбурге создают сообщество доноров-айтишников, сообщает Е1.

Активистка Оксана Дунина говорит, что cвердловские больницы нуждаются в донорской крови для переливания. Для решения проблемы она предложила работникам IT-отрасли регулярно сдавать кровь. По ее словам, это не простое проведение дней донора, а создание «осознанного сообщества для закрытия потребностей центров крови в Екатеринбурге». Доноры будут сдавать кровь два раза в год на станциях переливания ФМБА и Службы крови Свердловской области, при этом им будут читать лекции врачи-специалисты. По словам главного врача станции переливания крови ФМБА России в Екатеринбурге Марины Смирновой, ситуация с донорской кровью остается напряженной. Помощь востребована для оказания неотложной помощи роженицам, раковым больным, пациентам с острой хирургической патологией. Важно, чтобы это были регулярные визиты на станцию переливания. Донор — это образ жизни, это человек, готовый следить за своим здоровьем и откликнуться по первому зову,говорит Смирнова. Напомним, в Свердловской области появился клип у гимна доноров, он снят на песню «Мы с тобой одной крови». В Свердловской области появился клип у гимна доноров

