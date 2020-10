В Екатеринбурге суд пересмотрит приговор убившему 15-летнюю школьницу студенту

В Екатеринбурге пересмотрят дело студента, который зарезал 15-летнюю школьницу, сообщает Е1.

В Свердловский облсуд поступили материалы уголовного дела Льва Романова, студента, который смертельно ранил ножом 15-летнюю школьницу на Уралмаше. Апелляцию подал адвокат, который представляет интересы мамы погибшей девочки. Он настаивает на новом судебном разбирательстве и отмене мягкого приговора. Прокуратура Орджоникидзевского района тоже просила отменить приговор Романову, но документ был подан с опозданием и суд его отклонил. Также там просили взять со студента подписку о невыезде. Рассмотрение апелляционной жалобы состоится 17 ноября, доводы сторон рассмотрит судья Анна Каркошко. Напомним, инцидент произошел в ноябре 2019 года. 15-летняя девочка скончалась в результате ножевого ранения, которое получила в драке. Она не обратилась за помощью к врачам, медикам спасти ее не удалось. В июле 2020 года суд назначил Романову ограничение свободы на 1,5 года, он должен находиться дома в определенные часы и находится под подпиской о невыезде за границу. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсацию матери убитой школьницы в размере одного миллиона рублей.

