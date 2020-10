В Екатеринбурге торжественно вернут на место таблички «Последнего адреса», которые были украдены летом 2020 года. Об этом сообщается на сайте проекта.

Всего будет установлено восемь новых табличек с именами жертв репрессий. Коодинаторы проекта сообщают, что церемония пройдет 28 октября 2020 года в 12.00 на улице 8 Марта, 7. Активисты приглашают присоединиться к мероприятию. Напомним, ранее сообщалось, что собранных денег хватит на установку новой таблички на капитальной ограде «Дома чекиста» на улице 8 Марта, 2. В Екатеринбурге восстановят украденные памятные таблички жертвам политрепрессий

