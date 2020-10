В аэропорту Кольцово сегодня отменяются и задерживаются рейсы из-за плохих погодных условий, пишет E1.

По данным онлайн-табло вылеты отменены в Москву, Бишкек, Сочи, задержаны — в Оренбург и Москву. Также отменен прилет воздушных лайнеров из Москвы, Сочи, Хельсинок, Бишкека, Санкт-Петербурга и Ростова. Напомним, со вчерашнего дня в Екатеринбурге бушуют метели. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

