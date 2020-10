В екатеринбургском «Коляда-театре» назначен новый директор. Им станет Эка Вашакидзе. Об этом драматург Николай Коляда сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, Вашакидзе пришла работать в театр 14 лет назад. Сначала она работала в гардеробе. Потом я повысил ее и она стала обрывать билеты. Потом она стала замдиректора театра. А теперь, собственно, директор. Главная моя помощница в театре. Эка, поздравляю!пишет Коляда. Напомним, ранее Николай Коляда заявил, что после 20 декабря покинет посты директора и художественного руководителя театра. Однако о причинах своего ухода он не сообщил. «Куда-куда? На улицу Труда»: Николай Коляда прокомментировал свой уход из театра

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter