В Нижнем Тагиле транспортная прокуратура добилась запрета видео о «зацепинге»

Транспортная прокуратура Нижнего Тагила добилась признания видео по обучению «руфрайдингу» и «зацепингу» незаконными

Ведомство обратилось с иском в Тагилстроевский суд. В материалах дела сказано, что на видео под названием «Кавминводский руфрайдинг», «Вечерний руфрайдинг Лермонтовская», на которых подростки едут на крыше вагона и цепляются за вагоны подвижного состава, демонстрируются опасные для жизни и здоровья способы передвижения. По мнению представителей прокуратуры, это является противоправными действиями. Судом требования ведомства были удовлетворены в полном объеме. Напомним, ранее транспортная прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с предприятия железнодорожного транспорта 81 тысячу рублей за сбитого лося. На Урале железнодорожникам грозит 80 тысяч рублей штрафа за сбитого лося

