В Нижнем Тагиле транспортная прокуратура добилась запрета видео о «зацепинге»

Ведомство обратилось с иском в Тагилстроевский суд. В материалах дела сказано, что на видео под названием «Кавминводский руфрайдинг», «Вечерний руфрайдинг Лермонтовская», на которых подростки едут на крыше вагона и цепляются за вагоны подвижного состава, демонстрируются опасные для жизни и здоровья способы передвижения.