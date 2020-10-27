В Нижнем Тагиле за 1,9 миллиона рублей заменят опоры контактной сети трамвайной линии

Напомним, в Нижнем Тагиле 26 октября произошел обрыв контактной сети на трамвайной линии. Движение трамваев остановилось возле Драмтеатра. В МУП «Тагильский трамвай» информацию подтвердили. На место выезжала аварийная машина. Специалисты сообщили, что произошел обрыв грузового ролика с тросами.