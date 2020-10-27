В Нижнем Тагиле за 5,5 миллиона рублей заменят оборудование котельной

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен установить новые котлы, наладить внутреннее газоснабжение, проложить трубопроводы, покрыть их антикоррозийным покрытием, пробить сквозные отверстия, установить антидымовые трубы к котлу, установить автоматизированное силовое оборудование и провести пуско-наладочные работы.
Все работы должны быть выполнены до 21 декабря 2021 года.
Начальная стоимость контракта — 5,5 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 3 ноября.
Напомним, в конце сентября НТТС объявило конкурс по поиску подрядчика на ремонт котла № 3, который расположен в здании котельной на улице Черных, 5. Согласно документации, подрядчику предстоит установить котел и восстановить его теплоизоляцию. Начальная стоимость контракта составляет почти 1,8 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены до 31 марта 2020 года.