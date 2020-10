В Нижнем Тагиле за 5,5 миллиона рублей заменят оборудование котельной

МУП «Нижнетагильские тепловые сети» ищет подрядчика для выполнения работ по замене оборудования в котельной на Сибирском тракте, 38В.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен установить новые котлы, наладить внутреннее газоснабжение, проложить трубопроводы, покрыть их антикоррозийным покрытием, пробить сквозные отверстия, установить антидымовые трубы к котлу, установить автоматизированное силовое оборудование и провести пуско-наладочные работы. Все работы должны быть выполнены до 21 декабря 2021 года. Начальная стоимость контракта — 5,5 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 3 ноября. Напомним, в конце сентября НТТС объявило конкурс по поиску подрядчика на ремонт котла № 3, который расположен в здании котельной на улице Черных, 5. Согласно документации, подрядчику предстоит установить котел и восстановить его теплоизоляцию. Начальная стоимость контракта составляет почти 1,8 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены до 31 марта 2020 года. Стала известна стоимость ремонта в котельной на Черных в Нижнем Тагиле

