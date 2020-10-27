В свердловском оперштабе заявили об отсутствии очередей в тагильской ГБ № 1

Для подтверждения отсутствия очередей оперштаб направил видео из приемного покоя ЦГБ, сделанное, по их словам, вчера. На записи виден пустой коридор, в котором находятся только два пациента. В момент съемки в больницу входит врач скорой помощи еще с одним пациентом.