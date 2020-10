Жители Свердловской области от 30 до 49 лет стали чаще болеть коронавирусом, сообщает опрештаб региона.

По сравнению с прошлой неделей доля заболевших выросла на 2,9%. Также, по данным оперштаба, на 0,8% чаще инфекцией стали заражаться жители в возрасте от 50 до 64 лет, на 0,1% — люди старше 65 лет. Заболеваемость детей в возрастной группе до 18 лет практически не изменилась, а пациентов от 18 до 29 лет стало меньше на 3,9%. Напомним, в Свердловской области с начала пандемии выявлено 35 069 случаев заболевания коронавирусом, в Нижнем Тагиле — 2302. В Нижнем Тагиле за сутки коронавирус выявлен у 18 человек

