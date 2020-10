В Свердловской области развернули дополнительные койки для больных COVID-19 и ОРВИ, сообщает опрештаб региона.

Там говорят, что это будет резерв, который пока не будут использовать. Так, в ближайшие дни к уже перепрофилированным больницам добавятся койки в Противотуберкулезном диспансере, в нефрологическом корпусе ГКДБ № 9, центре «Бонум», Березовской ЦГБ, Институте дерматовенерологии и иммунопатологии, а также в нейрохирургическом и хирургическом корпусах ГКБ № 40. Напомним, во время второй волны коронавируса, многие медучреждения снова перепрофилируют по больных коронавирусом пациентов. В Нижнем Тагиле санаторий «Сосновый бор» снова будет принимать пациентов с COVID-19

