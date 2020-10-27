Волонтеры по всей России раздали десятки миллионов средств персональной защиты

Волонтеры по всей России раздали десятки миллионов средств персональной защиты

Сегодня, 18:17ОбществоPhoto: ER.RU
За весь период деятельности центров волонтерства «Единой России» в восьмидесяти пяти регионах жители России получили от добровольцев десятки миллионов комплектов средств индивидуальной защиты.

Сотни тысяч продуктовых наборов передали врачам, а в медучреждения — более двух сотен машин для выезда к пациентам. Десять реанимобилей передали в самые проблемные регионы.

nashgorod.ru пишет, что в рамках совместной с АСИ и Минпросвещения деятельности партия реализовала в масштабах РФ инициативу «Помоги учиться дома». В ходе воплощения проекта всей необходимой техникой были обеспечены школьники из многодетных и малообеспеченных семей, а также учителя, переведенные на дистанционный график. Для содействия проекту по инициативе Дмитрия Медведева членами партии было собрано пятьсот миллионов рублей взносов и пожертвований. Помимо того, для увеличения суммы были снижены расходы на выборы и прочие организационные моменты.

По словам секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, на начало стремительного распространения COVID-19 центры уже работали во всех отечественных регионах. При этом волонтерские центры «Единой России» в своей непрерывной работе будут опираться на принципах добрососедства.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», в настоящее время, со слов специалистов, институт волонтерства претерпел ряд изменений, определив как основу деятельности принцип добрососедства. Речь идет о том, когда люди лояльно объединяются, помогая друг другу в решении каких-то проблем или организации досуга.

Партпредставители заявили о необходимости создания в будущем площадки для регистрации и подготовки волонтеров. За счет таких платформ могут появиться разнопрофильные волонтеры, способные обеспечить помощь в множестве общественных направлений.

Руководитель волонтерского центра «Единой России» в Свердловской области Дмитрий Жуков сообщил, что количество заявок от пожилых граждан в последнее время возросло.

«Волонтерский центр партии по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса действует в Екатеринбурге на базе региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с 25 марта. Во второй половине лета, когда были частично сняты ограничительные меры, заявки от граждан практически прекратились. Но сейчас, на фоне второй волны коронавируса, помощь волонтеров снова актуальна, - сообщил он. – Наши волонтеры помогут пожилым гражданам приобрести для них продукты, лекарства, чтобы они оставались дома».

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