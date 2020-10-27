Волонтеры по всей России раздали десятки миллионов средств персональной защиты

nashgorod.ru пишет, что в рамках совместной с АСИ и Минпросвещения деятельности партия реализовала в масштабах РФ инициативу «Помоги учиться дома». В ходе воплощения проекта всей необходимой техникой были обеспечены школьники из многодетных и малообеспеченных семей, а также учителя, переведенные на дистанционный график. Для содействия проекту по инициативе Дмитрия Медведева членами партии было собрано пятьсот миллионов рублей взносов и пожертвований. Помимо того, для увеличения суммы были снижены расходы на выборы и прочие организационные моменты.