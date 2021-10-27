Детский омбудсмен приедет в Нижний Тагил из-за насилия в приемной семье с 20 детьми

Совещание планируется провести 27 октября 2021 года, пишет ЕАН со ссылкой на Игоря Морокова.
Он сообщил, что управлением соцполитики в Нижнем Тагиле организована социальная реабилитация детей и проводится работа с приемными родителями. Ситуация в семье находится под личным контролем омбудсмена.
Кроме того, комиссия ПДН проверила школу № 6, где учились дети. Установлено, что вся профилактическая работа с ними велась в соответствии с требованиями.
Напомним, с просьбой о помощи выступил педагог школы в Нижнем Тагиле. Он заявил, что в семье есть проблемы. Мама могла наказать их, лишив пищи, отбирать очки и иные важные вещи. В присутствии других родителей мать могла оскорбить детей. Также стало известно о том, что старший брат надругался над младшим и сестрой. В результате после публикаций в СМИ у женщины забрали детей.