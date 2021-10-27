Детский омбудсмен приедет в Нижний Тагил из-за насилия в приемной семье с 20 детьми

Детский омбудсмен приедет в Нижний Тагил из-за насилия в приемной семье с 20 детьми
Детский омбудсмен приедет в Нижний Тагил из-за насилия в приемной семье с 20 детьми
Сегодня, 10:54ОбществоФото: 1MI
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков посетит Нижний Тагил для встречи с профильными органами. Он планирует обсудить инцидент с насилием в семье профессиональной опекунши.

Совещание планируется провести 27 октября 2021 года, пишет ЕАН со ссылкой на Игоря Морокова.

Он сообщил, что управлением соцполитики в Нижнем Тагиле организована социальная реабилитация детей и проводится работа с приемными родителями. Ситуация в семье находится под личным контролем омбудсмена.

Кроме того, комиссия ПДН проверила школу № 6, где учились дети. Установлено, что вся профилактическая работа с ними велась в соответствии с требованиями.

Напомним, с просьбой о помощи выступил педагог школы в Нижнем Тагиле. Он заявил, что в семье есть проблемы. Мама могла наказать их, лишив пищи, отбирать очки и иные важные вещи. В присутствии других родителей мать могла оскорбить детей. Также стало известно о том, что старший брат надругался над младшим и сестрой. В результате после публикаций в СМИ у женщины забрали детей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
детинасилиеМороковНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы