Из психбольницы Астрахани сбежал осужденный за бандитизм мужчина

Из психбольницы Астрахани сбежал осужденный за бандитизм мужчина
Из психбольницы Астрахани сбежал осужденный за бандитизм мужчина
Сегодня, 16:02ОбществоФото: pixabay.com
Пациент психиатрической больницы Астрахани сбежал из медучреждения, где находился под стражей. Пациента осудили за бандитизм. МВД по региону объявило мужчину в розыск.

Как пишет 360tv.ru, из психбольницы сбежал Алханов Магомед Хасанович, осужденный по статье «Бандитизм». На нем был спортивный костюм и черные кроссовки. Основные приметы: худощавое телосложение и седая борода. В медучреждении он лечился, при этом постоянно пребывая под стражей.

В сообщении сказано, что полиция, взаимодействуя с другими органами правоохранения, проводит оперативно-розыскные мероприятия, цель которых — найти и задержать преступника.

По данным ТАСС, сведения об осужденном, представленные МВД, совпадают с информацией о Магомеде Алханове из списка террористов и экстремистов в базе Росфинмониторинга. Следственный комитет РФ в июне 2021 года информировал о задержании одного из членов банды Шамиля Басаева, уроженца Чечни Магомеда Алханова.

Ведомство отмечает, что Алханов участвовал в нападении на роту Псковской дивизии ВДВ в феврале 2000 года. В бою тогда погибли 84 военнослужащих, четыре были ранены.

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