Изнасиловавшие школьниц на вписке в Екатеринбурге челябинцы попытались выйти из СИЗО

Изнасиловавшие школьниц на вписке в Екатеринбурге челябинцы попытались выйти из СИЗО
Изнасиловавшие школьниц на вписке в Екатеринбурге челябинцы попытались выйти из СИЗО
Сегодня, 15:34ОбществоФото: 1MI
Оспорить свой арест попытались обвиняемые в изнасиловании двух школьниц в Екатеринбурге. Апелляционные жалобы были рассмотрены в Свердловском областном суде.

Меру пресечения было решено оставить без изменений, пишет ЕАН со ссылкой на Свердловский областной суд.

Напомним, днем 8 октября в Екатеринбурге у одной из школ встретились три школьницы. К ним подошел мужчина и предложил потратить с карты 60 тысяч рублей. Сначала он позвал девочек в кафе, но потом предложил снять посуточно квартиру, на что девочки согласились.

На квартире компания выпивала. Мужчины вступали в интимную связь с девочками. Позднее двое школьниц отправились домой, а одна осталась с мужчинами. О происшествии сообщила мама одной из школьниц. В результате мужчин обвинили в изнасиловании. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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