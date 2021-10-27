Изнасиловавшие школьниц на вписке в Екатеринбурге челябинцы попытались выйти из СИЗО

Меру пресечения было решено оставить без изменений, пишет ЕАН со ссылкой на Свердловский областной суд.
Напомним, днем 8 октября в Екатеринбурге у одной из школ встретились три школьницы. К ним подошел мужчина и предложил потратить с карты 60 тысяч рублей. Сначала он позвал девочек в кафе, но потом предложил снять посуточно квартиру, на что девочки согласились.
На квартире компания выпивала. Мужчины вступали в интимную связь с девочками. Позднее двое школьниц отправились домой, а одна осталась с мужчинами. О происшествии сообщила мама одной из школьниц. В результате мужчин обвинили в изнасиловании. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.