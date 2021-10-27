Изнасиловавшие школьниц на вписке в Екатеринбурге челябинцы попытались выйти из СИЗО

Напомним, днем 8 октября в Екатеринбурге у одной из школ встретились три школьницы. К ним подошел мужчина и предложил потратить с карты 60 тысяч рублей. Сначала он позвал девочек в кафе, но потом предложил снять посуточно квартиру, на что девочки согласились.