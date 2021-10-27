Медик обозначил разницу между антипрививочниками и теми, кто не доверяет вакцинам

По словам Тимакова, убежденных антипрививочников не более 5%. Они уверены в том, что любая вакцина – зло. А вот тех, кто просто не доверяет препаратам из-за нехватки научных данных гораздо больше, пишет NEWS.ru.
Врач уверен, что вместо посыла “вакцинируйся или умри” нужно более широко информировать население. Таким образом можно более эффективно бороться с валом фейков, окружающих тему противоковидных прививок.
Например, можно привести статистические данные, которые действительно показывают, что даже если привившийся человек попадет в больницу, он все равно перенесет коронавирусную инфекцию легче, чем тот, кто отказался вакцинироваться.
Тимаков подчеркнул, что коронавирус затронет всех или почти всех. Спасение только в выработке антител и формировании иммунитета. Причем прививка – это гарантированный способ, а вот переболеть – означает сыграть в лотерею.