Медик обозначил разницу между антипрививочниками и теми, кто не доверяет вакцинам

Медик обозначил разницу между антипрививочниками и теми, кто не доверяет вакцинам
Медик обозначил разницу между антипрививочниками и теми, кто не доверяет вакцинам
Сегодня, 18:06ОбществоФото: pixabay.com
Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о принципиальных антипрививрчниках и тех, кто отказывается от вакцинации из-за недостатка информации.

По словам Тимакова, убежденных антипрививочников не более 5%. Они уверены в том, что любая вакцина – зло. А вот тех, кто просто не доверяет препаратам из-за нехватки научных данных гораздо больше, пишет NEWS.ru.

Врач уверен, что вместо посыла “вакцинируйся или умри” нужно более широко информировать население. Таким образом можно более эффективно бороться с валом фейков, окружающих тему противоковидных прививок.

Например, можно привести статистические данные, которые действительно показывают, что даже если привившийся человек попадет в больницу, он все равно перенесет коронавирусную инфекцию легче, чем тот, кто отказался вакцинироваться.

Тимаков подчеркнул, что коронавирус затронет всех или почти всех. Спасение только в выработке антител и формировании иммунитета. Причем прививка – это гарантированный способ, а вот переболеть – означает сыграть в лотерею.

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